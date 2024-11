Cesenatoday.it - "Il branco siamo noi", si corre per raccogliere fondi per lottare contro la violenza sulle donne: torna la 'Wi Run'

Leggi su Cesenatoday.it

Tutto è iniziato 10 anni fa dall'idea di alcuneche volevanore all'aperto in piena sicurezza nei parchi di Milano. L'idea è stata talmente contagiosa che si sono sviluppate associazioni "Women in Run" in tutta Italia. Ora la "corsa" ha assunto molte altre simbologie: la prima.