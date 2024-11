Gamberorosso.it - Il biscottificio nascosto nei vicoli di Trastevere con un forno lungo 14 metri

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

Da fuori, camminando per la silenziosa via della Luce, non sembra nemmeno di essere a, e l'ingresso del laboratorio senza insegna, passa quasi inosservato. Gli infissi color carta da zucchero e le ampie vetrate riescono a custodire (ma solo in parte) le meraviglie artigianali che sforna ogni giorno, finché non si percepisce il profumo. Una carezza di zucchero in cottura che pervade la strada e invita ad entrare al civico 21.Con gli arredi e l'atmosfera vintage Anni Sessanta, ilArtigiano Innocenti è rimasto intatto da quando ha aperto nel 1940 da Sesto Innocenti. Nel 1960 sotto la gestione del figlio Enzo e della nuora Anna, il laboratorio di famiglia si arricchisce di un cuore nuovo: ila tunnel Leira, un tappeto continuo di 14. Tutto il Rione deride la Sora Anna, che col marito ha investito nel mastodonte giallo 5 milioni di lire.