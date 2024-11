Lanazione.it - I tarocchi con ispirazione shakespeariana

Uno spettacolo teatrale per uno spettatore alla volta della durata di quindici minuti, per l’edizione 2024 de ’Il Respiro del Pubblico Festival’ a cura di Cantiere Obraz. Oggi e giovedì (ore 18 e 22) alla Galleria Chiasso Perduto in via de’ Coverelli, il Teatro dell’Elce presenta ’William Shakespeare’s half time job’. Lettura performativa deiliberamente ispirata all’opera di William Shakespeare, di e con Marco Di Costanzo. Il suono è a cura di Andrea Pistolesi, i costumi sono di Laura Dondoli. L’accesso è consentito a una persona alla volta con una richiesta: "Mi devo licenziare?", "Devo divorziare?" o "Devo lasciare o rimanere nella città dove vivo?" oppure altre parole purché esprimano una sola, precisa, domanda. La risposta è una lettura delle carte ispirata all’immaginario di Sir William Shakespeare per uno spettacolo che è un’immersione nell’opera dell’autore inglese attraverso una forma scenica fedele ai testi e allo stesso tempo irriconoscibile, contemporanea.