Lanazione.it - I primi 40 anni dei Lions Medicei

Quarantadi impegno del club a sostegno della comunità sono stati festeggiati dalPoggio a Caiano Carmignano, presieduto da Raffaele Scalise. Ospite d’onore: il governatore distrettuale Francesco Cottini. Una performance musicale è stata affidata al giovane talentuoso Michelangelo Arrigucci, studente del Liceo musicale Rodari di Prato. Annunciate dal presidente Scalise le iniziative per il prossimo anno, in particolare un progetto didattico sulle api che vedrà coinvolti gli studenti locali. Grazie alla presenza dell’oasi apistica del Bargo a Poggio a Caiano, i giovani saranno guidati in un percorso di scoperta scientifica e artistica che metterà in relazione natura e società. I risultati saranno presentati in un convegno. Il club ha intenzione di promuovere il gioco degli scacchi come strumento terapeutico e di crescita personale per tutte le età, con attenzione ai giovani.