Perugiatoday.it - Gubbio, leggero malore a pranzo per Marco Baroni: l'allenatore della Lazio in ospedale per un controllo

Leggi l'articolo completo su Perugiatoday.it

Spiacevole incidente per. Il tecnico biancoceleste ha avvertito un, forti fitte allo stomaco, mentre stava pranzando in un ristorante adurante una breve vacanza con la sua famiglia approfittandososta per le nazionali.è stato trasportato in.