Gravi insulti e pesanti offese dell’arbitro all’allenatore | sospeso dalla Lega

Un video che doveva rimanere privato è stato invece postato sui social e ha creato un putiferio inimmaginabile che ha portato alla pesante decisione anche se c’è comunque un’ inchiesta in corsoViviamo oramai in un mondo sempre più connesso, siamo perennemente online e qualsiasi cosa diciamo o facciamo potrebbe essere utilizzata contro di noi. Figuriamoci poi se in un contesto familiare, tra amici, in una serata qualsiasi viene girato un video che dovrebbe rimanere privato, dove ci lasciamo andare anche a confessioni compromettenti sul nostro lavoro e, a distanza di anni, questo video viene postato sui social a nostra insaputa. Un video che potrebbe mettere a rischio anche la carriera.La grave decisione presa dall’organo arbitrale – Citytumors.it E’ scoppiato un’autentica bufera mediatica in Premier League sull’arbitro David Coote che è statoperché sarebbe apparso in un video, risalente forse al 2020, in cui vengono pesantemente insultati il Liverpool e Jurgen Klopp.