Grande Fratello chi abbandona e chi entra nella Casa | tutte le anticipazioni di stasera

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Questa sera farà il suo ingresso Stefano, il tentatore di Temptation Island Nuovo appuntamento con il. Questa sera, martedì 12 novembre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e non mancheranno i colpi di scena, in particolare per la concorrente Federica Petagna. Appuntamento alle .