Vanityfair.it - Grace di Monaco, tutto sulle tiare dello scrigno della principessa. Tra cinema e realtà

Leggi l'articolo completo su Vanityfair.it

Nel giorno in cui laavrebbe compiuto 95 anni ripercorriamo la storia dei suoi diademi. Nella sua collezione ce ne sono solo due di proprietà mentre una, che da lei prende solo il nome, è comparsa sul grande schermo. Non poteva che essere così per la diva hollywoodiana