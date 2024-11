Liberoquotidiano.it - Giustizia: La Russa, 'invasioni di campo devono cessare, non aiutano l'Italia'

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - "Non ci deve essere, non ci vuole essere, non ci può essere. Io continuo a dire che di comune accordo maggioranza e opposizione, avvocati e magistratura debbano immaginare di perimetrare le funzioni di politica magistratura e governo perché ledi, non sempre da una parte sola, sono sotto gli occhi di tutti eperché nonl'". Lo afferma Ignazio La, presidente del Senato, a chi gli chiede un commento sullo scontro tra magistratura e politica.