Tg24.sky.it - Giubileo a Roma, "patto della carbonara" a 12 euro: la proposta contro rincari

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

il prezzo dei piattitradizione non dovrebbe superare i 12durante il. È il “” proposto da Consumerismo No Profit per evitare “il pericolo che si corre con l’invasione di turisti” che affolleranno i ristorantini, cioè che “la maggiore domanda farà crescere i listini al dettaglio dando vita a un’ignobile speculazione a danno non solo dei turisti, ma anche deini”.