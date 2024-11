Lecceprima.it - Giovani accerchiati per strada, picchiati e rapinati: in cinque al banco degli imputati

Leggi su Lecceprima.it

LECCE - Indovranno presentarsi il prossimo 14 febbraio dinanzi al giudice del tribunale di Lecce Stefano Sala per l’udienza preliminare nata dal procedimento su due brutali aggressioni avvenute per futili motivi per le strade di Lecce nel 2023: l’una, il 7 ottobre, ai danni di un 32enne.