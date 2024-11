Parmatoday.it - Giovani a scuola di fiducia con il laboratorio di verticalismo

Leggi l'articolo completo su Parmatoday.it

Venerdì 22 novembre in Corte Agresti, ilgratuito nell’ambito del progetto “in biblioteca”, con spettacolo finale del “Duo Tobarich”“” è aiutarsi, tenersi in equilibrio insieme, fidarsi l’uno dell’altro e superare i propri limiti per arrivare a costruire.