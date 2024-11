Perugiatoday.it - Furto, ricettazione e danneggiamento: il giudice manda il ragazzino in comunità

Leggi su Perugiatoday.it

. I carabinieri di Gubbio hanno dato esecuzione a una misura cautelare a carico di un 17enne del posto. Il ragazzo, in ottemperanza alla decisione del Gip del Tribunale per i Minorenni di Perugia è stato portato in. Il 17enne ha commesso una serie.