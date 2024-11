Foggiatoday.it - Furti di auto nel parcheggio dell'ospedale: "Così fate scappare i medici', c'è un piano anti-ladri

Leggi su Foggiatoday.it

Neldi Cerignola si sa come si arriva ma non si è certi con cosa si andrà via al termine del turno di lavoro. Di finire nella rete deiè toccato a, infermieri, dipendenti e oss. Nessuno escluso. Un andazzo che va avda parecchi anni e che non scopriamo.