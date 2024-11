Puntomagazine.it - Fuorigrotta e Soccavo: Continuano i controlli dei Carabinieri, denunce e sequestri

Denunciato un parcheggiatore abusivo e perquisito un sottoscala che conteneva numerosi capi di abbigliamento contraffattiIdella Compagnia Napoli Bagnoli, con il supporto del Reggimento Campania, hanno condotto un ampio servizio straordinario di controllo nei quartieri napoletani die Rione Traiano. Denunciato un parcheggiatore abusivo, già sottoposto al daspo urbano. In un locale in via Anco Marzio, già sottoposto a sequestro perché ritenuto piazza di spaccio, sono stati identificati e denunciati due uomini di 24 e 40 anni. Sequestrato un sistema di video-sorveglianza utilizzato verosimilmente per monitorare eventuali interventi delle forze dell’ordine.Nel corso delle perquisizioni, in una sottoscala di via Marano Pianura, sono stati rinvenuti anche numerosi capi d’abbigliamento contraffatti.