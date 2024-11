Palermotoday.it - Frutta e verdura direttamente dai campi, apre in via Laurana il mercato dei contadini

Sabato prossimo (16 novembre) alle 8.30 in via Francesco129, all'angolo con via Vincenzo Di Marco, aprirà ilCampagna Amica. Un nuovo punto vendita diretta al coperto degli agricoltori di Coldiretti per soddisfare le richieste di tanti consumatori che vogliono mangiare bene con.