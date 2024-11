Frane a Realmonte nuovo bando regionale per il consolidamento | impegnati 13 milioni

Agrigentonotizie.it - Frane a Realmonte, nuovo bando regionale per il consolidamento: impegnati 1,3 milioni

Leggi l'articolo completo su Agrigentonotizie.it

Secondo, nel giro di pochi giorni, per affidare opere di messa in sicurezza del centro abitato di, nell’Agrigentino. La struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione siciliana Renato Schifani, ha messo a disposizione altri 1,3.