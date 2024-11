Ilrestodelcarlino.it - Fondi per la Passionei. Opposizione “perplessa“ sul metodo seguito

"Timeo Danaos et dona ferentes". Così, virgilianamente, la pensano quelli di Progetto Comune circa i “regali“ (leggasi finanziamenti) elargiti dal Ministero delle infrastrutture a gestione Salvini a beneficio del Comune di Fossombrone. E si spiega: la minoranza in consiglio comunale sospetta, infatti, che questi finanziamenti (per lae gli uffici) siano parte di uno “scambio“ politico tra Roma e Fossombrone. In soldoni si domandano quale sia la "contropartita" di uno stanziamento straordinario di questa entità, perché, dicono loro, "annusiamo una fregatura". E potrebbero anche servire, dicono, a coprire la non brillantissima performance della giunta sui bandi del Pnrr: avete fallito il bando? Ma vediamo cosa scrivono esattamente quelli di Progetto Comune sulla questione: "Non sempre il pur apprezzato fine giustifica i mezzi.