Sbircialanotizia.it - Fisco, governo al lavoro su piano anti-evasione: le misure

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Verso la riapertura dei termini del concordato al 10 o 15 dicembre. Il decreto legge dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri Dal concordato alla stretta al sommerso. Illavora sul doppio binario del'amico' e dello smantellamento del sommerso per allargare la base imponibile e recuperare risorse strutturali, e non, per le .