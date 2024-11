Lettera43.it - Fincantieri lancia con successo il primo piano di azionariato diffuso per il personale

Si è conclusa conla campagna di adesioni aldie co-investimento di, che ha visto una partecipazione significativa dei dipendenti del Gruppo in Italia, Norvegia e Stati Uniti. L’iniziativa, approvata in occasione dell’ultima assemblea degli azionisti, è coerente con la volontà dell’azienda di rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo, rendendo tutto ilprotagonista nel raggiungimento degli obiettivi delstrategico 2023-2027 e nella creazione di valore sostenibile. Attraverso tale programma,offre ai dipendenti la possibilità di investire in azioni su base volontaria e a condizioni vantaggiose, incoraggiando una partecipazione attiva alla crescita aziendale.Ha aderito alil 22 per cento dei dipendenti dei Paesi coinvoltiIlha registrato un tasso di adesione complessivo del 22 per cento tra i dipendenti nei Paesi coinvolti.