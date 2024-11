Lapresse.it - Filippine, inondazioni scatenate dal tifone Toraji

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Ilha scatenato, abbattuto alberi e causato interruzioni di corrente nellesettentrionali, prima di indebolirsi in una tempesta tropicale e di allontanarsi verso il Mar Cinese Meridionale. Secondo i meteorologi, una tempesta in arrivo dal Pacifico potrebbe trasformarsi in une colpire il Paese giovedì.