Ilgiorno.it - Fibrosi cistica, 1.100 malati lombardi: "Palestra riabilitativa alla De Marchi"

"Guai per il bambino che sapora di salato da un bacio sulla fronte, perché è maledetto e presto deve morire". Ha citato uno scritto del XVIII Secolo il medico Giancarlo Fontana, ma "già le mamme romane, duemila anni fa, riconoscevano il bambino malato per il sapore di mare. Lanon è una patologia sconosciuta", ma "oggi, grazie a un approccio globale a e interventi precoci, la prognosi dei pazienti è molto migliorata". Congenita, cronica e progressiva, la più frequente malattia genetica grave nella popolazione caucasica, con una prevalenza di 10su 100.000 abitanti e 1.100 pazienti registrati ina, disi è parlato ieri in un convegno organizzato da Fratelli d’Italia al Pirellone per lanciare il progetto “Hope: unaper il respiro“. Obiettivo dell’iniziativa è realizzare unaper la riabilitazione dei pazienti connel nuovo padiglione della clinica De, la pediatria del Policlinico di Milano, dove si trova anche il centro di riferimento regionale per questa patologia, che esiste dal 1972, spiega il professor Francesco Blasi, primario di Pneumologia della Ca’ Granda che lo dirige, e segue al momento 1.