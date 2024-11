Parmatoday.it - Feltrinelli: presentazione e lab kids con la pedagogista del cuore Marta Tropeano

Leggi su Parmatoday.it

Vi aspettiamo con grande emozione ?? alla libreria LaParma in Via Farini, sabato 16 Novembre alle ore 17.00! Per lacon laboratorio del mio nuovo libro "I Laboratori del" edito da NeP edizioni con le illustrazioni di Alessia De Falco vi attendono colori, emozioni.