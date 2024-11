Palermotoday.it - Famiglia, Maria Grazia Di Giorgi (Dc): "La donna esprime la forza propositiva e attenta ai bisogni della società"

Leggi su Palermotoday.it

"Oggi lala suageneratrice in termini di maternità, e noi donne non lo possiamo negare, e inaiche, definisco non più liquida, ma gassosa, priva di forma e di ordine". Lo dichiaraDi, responsabile.