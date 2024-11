Ilrestodelcarlino.it - Eventi a Bologna, cosa fare martedì 12 novembre 2024

, 12– Ecco quali sono tutti gli appuntamenti in programma oggi in città. Tra libri, musica e spettacoli, non manca proprio nulla per trascorrere al meglio questa giornata. Alle 18, in Salaborsa Paolo Nori presenta il suo romanzo ‘Chiudo la porta e urlo’, in dialogo con Alberto Rollo e Nicola Borghesi. Sempre alle 18, la Feltrinelli ospita Yi Yang, autrice fumettista, che presenta Comet Club, suo ultimo lavoro. Alle 20.30, i locali della biblioteca Luigi Spina-Casa gialla accolgono il concerto I Fiori Blu Art Factory. Alle 20.45, Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna Vincenti presentano Eterno visionario al cinema Odeon. Alle 21, Irene Grandi celebra 30 anni di carriera nella cornice del teatro Duse con una tappa del ‘Fiera di me Tour’. Alle 22, al Bravo Caffè arriva il sax di Bill Evans, accompagnato da Gary Husband alle tastiere, Felix Pastorious al basso elettrico e Keith Karlock alla batteria.