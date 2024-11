Emilia Romagna stoccata del candidato M5S su De Pascale | imbarazzo all’evento

Leggi l'articolo completo su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Durante un convegno a Novafeltria in provincia di Rimini, per la campagna elettorale delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, Alberto Nicolini,nella lista del Movimento 5 Stelle, ha lanciato unanei confronti di Michele Depresidente per la coalizione di centrosinistra, sostenuto da cinque liste tra cui .