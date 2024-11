Fanpage.it - Elon Musk è pronto a diventare il presidente ombra dell’IA: la petizione negli Usa

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

non è stato solo un finanziatore della campagna elettorale di Trump. In tutto tra donazioni e lotterie si parla di circa 130 milioni di dollari. In ballo c'è una ruolo come consigliere alla Casa Bianca., il miliardario potrebbe infatticapo del Department of Government Efficiency (DOGE).