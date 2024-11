Romatoday.it - Elisa Di Eusanio in Club 27 a Spazio Diamante

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

27 dopo i quattro sold out alla sala White torna in scena allo, nella Sala Black, dal 14 al 16 novembre alle 21. "La mia anima lacrima di felicità e gratitudine per il calore ricevuto e il mio cuore vi aspetta a braccia spalancate", ha affermatoDi.L’.