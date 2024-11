Modenatoday.it - Elezioni regionali: il programma elettorale di Michele De Pascale

Leggi l'articolo completo su Modenatoday.it

Deè il candidato del centrosinistra alledel 17 e 18 novembre, in cui si voterà per il presidente dell'Emilia-Romagna e i membri dell'assemblea legislativa. Attualmente sindaco di Ravenna, Desi presenta sostenuto non solo dal Partito Democratico, ma.