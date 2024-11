Ilfattoquotidiano.it - Educazione all’affettività, Valditara annuncia un incarico per Crepet. Lui smentisce: “Sono da sempre contrario”

onorato che il ministro dell’Istruzione e del Merito abbia fatto il mio nome, ma non so di nessuna commissione in merito all’, non ho ricevuto alcune le dirò di più: daa questa ora proposta in maniera extracurricolare”. A smentire l’inquilino di viale Trastevere che rispondendo all’appello per l’introduzione di un’ora dinei programmi scolastici da parte di Gino Cecchettin, ha nelle scorse ore suggerito il nome di Paolocome coordinatore di un gruppo di esperti e magistrati delle Procure minorili è lo stesso psichiatra milanese.Proprio, intervenendo a Mestre, avevato: “C’è questa idea di creare dei laboratori contro il bullismo, e posso anticipare che sarà nominato a presiedere questo tavolo il professor, con alcuni esperti di eccellenza.