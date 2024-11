Oasport.it - Dove vedere in tv Calcit Kamnik-Milano, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

L’Allianznella seconda giornata della fase a gironi sarà di scena in Slovenia sul campo del. Lavarini sta lentamente recuperando i pezzi e quando i “pezzi” si chiamano Elena Pietrini e Paola Egonu le notizie sono ancora più buone. Superato il clima di incertezza di questa strana prima parte di stagione, in cui le milanesi sono riuscite comunque districarsi fra tante difficoltà, ora l’Allianz può guardare con fiducia al futuro e puntare a tutti i suoi obiettivi stagionali.Stefano Lavarini potrebbe utilizzare proprio questa partita per dare qualche minuto a chi ha giocato meno finora, comprese le due atlete di spicco di cui non ha potuto disporre fino a questo momento.chiede a questa sfida una vittoria veloce e un’ulteriore iniezione di fiducia in vista di un mese e mezzo in cui non cis sarà tempo e modo per respirare.