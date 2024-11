Triesteprima.it - Doposcuola e corsi per ragazzi al Trieste Campus: dieci aziende in campo per il nuovo progetto

Leggi l'articolo completo su Triesteprima.it

del territorio si uniscono per sviluppare insieme progetti di educazione e integrazione sociale nel, la “cittadella dello sport” in via Locchi. Il, denominato “Hearts in the”, è stato lanciato dal presidente diEnrico Samer per.