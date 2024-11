Agi.it - Dopo la siccità, il maltempo preoccupa la Sicilia. Allerta arancione e rossa in gran parte dell'isola

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI -laarriva ilre la. La Protezione civile ha emesso nella tarda serata di ieri un avviso diper buona, in particolare per le zone D ed E che includono l'intera provincia di Agrigento. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, attività elettrica e forti venti dai quadranti sudorientali. "Il Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento ha attivato il numero verde telefonico per le emergenze: 800 315555, al quale i cittadini potranno segnalare ogni criticità legata al. La gestionea sala operativa sarà effettuata dal personale del Gruppo di Protezione Civile, che hato anche le associazioni di volontariato. - si legge ancora nella nota - è previsto inoltre un costante monitoraggioa rete stradale di competenza del Libero Consorzio (strade provinciali ed ex consortili e regionali) tramite il personale del Settore Infrastrutture Stradali.