Ilgiornale.it - Dieci mesi per una visita specialistica: bimba muore a 8 mesi. Ai familiari 100mila euro

La tragedia nel 2011. La bambina era nata con un soffio al cuore, ma laprescritta dalla pediatria non è stata fissata in tempo utile per salvarle la vita. L'Asl condannata a risarcire i genitori