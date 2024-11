Anteprima24.it - Diciottenne ucciso, resta in carcere il 19enne indagato

Tempo di lettura: < 1 minutoRimane inilRenato Caiafa: lo ha deciso il gip di Napoli Iaculli che ha ritenuto di non convalidare il provvedimento di fermo disponendo però la detenzione in. Al giovane la Squadra Mobile di Napoli e la Procura contestano il porto, la detenzione e la ricettazione dell’arma che la notte tra venerdì e sabato scorsi ha ferito a morte il suo amico 18enne, Arcangelo Correra, poi deceduto in ospedale. Per quello che concerne l’omicidio colposo il ragazzo è.L'articoloinilproviene da Anteprima24.it.