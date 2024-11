Metropolitanmagazine.it - Dal 26 novembre arriva in libreria ”Vitamia” , il primo romanzo del giornalista Alberto Matano edito Mondadori

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Dal 26sarà disponibiledel. Unprofondo e delicato che celebra l’amore senza etichette.ildiPhoto Credits:.itL’amatoe volto di Rai 1 esordisce incon il suo. Il libro, che uscirà il 262024, è già disponibile in preorder ed è ambientato fra la Roma negli anni ’90 e l’epoca attuale. Protagonista delè Rocco, un giovane studente siciliano chenella Capitale per studiare Giurisprudenza. Lasciata la sua Siracusa, la fidanzata e l’azienda di famiglia che, tuttavia, non desta il suo interesse Rocco si trova davanti a una realtà tutta nuova: un universo colmo di opportunità, un contesto nuovo tutto da esplorare.