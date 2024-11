Quotidiano.net - Da Forza Italia un aiuto all’editoria

"Avere un’editoria in salute significa avere cura del pluralismo e dunque della nostra democrazia., coerentemente con il lavoro svolto negli anni, ha presentato emendamenti alla legge di Bilancio allo scopo di sostenere il settore". Sono le parole di Paolo Barelli (foto), presidente dei deputati di, a proposito di alcuni emendamenti azzurri proposti alla manovra e riguardanti il mondo editoriale. "La concorrenza sul mercato pubblicitario che comprende i sistemi digitali internazionali ha fortemente penalizzato le testate – continua Barelli –, ma vogliamo cambiare pagina. L’editoriana ha infatti bisogno di sostegno per poter continuare a rappresentare un baluardo di democrazia e pluralismo. Per questo ci siamo impegnati anche a consolidare il fondo per il pluralismo con un intervento strutturale.