Csi Cesena Renato Quadrelli riconfermato presidente

Il Centro sportivo italiano diha rinnovati i vertici associativi. Venerdì 8 novembre alle ore 20,30 si è tenuta, presso la sede associativa del comitato territoriale del Csi, l’assemblea elettiva per eleggere le nuove cariche per il prossimo quadriennio.uscente, è statonella stessa carica, mentre sono stati eletti membri del Consiglio territoriale dell’associazione, Sara Amati, Giovanni Ceccarelli, Adriano Flamminj, (che fanno riferimento al CsiA.S.D.), Daniela Balzoni (Pol. San Pietro di San Piero in Bagno), Stefano Ceccarelli, Matteo Grotti, Luciano Morosi, Giovanni Petrolani (in rappresentanza del Comitato Csi), Nicoletta Falaschi ( A.S.D. San Marco di), Luciano Valeriani (A.S.D. Pol. 5 Cerchi di). Infine, Massimo Danesi è statonella carica di Revisore dei Conti territoriale, supplente Giuseppe Corzani (entrambi sono del Comitato Csi) e come Giudice Unico della Commissione territoriale giudicante Elio Lorenzini (Csi), primo dei non eletti Mauro Armuzzi (CsiA.