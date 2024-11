Criticità Ambientali area flegrea | incontro con i cittadini alla Chiesa di San Raffaele

Leggi su Ilblogdigio.it

L’importante notizia diffusa lo scorso sabato da Il Blog di Gió, a proposito della futura realizzazione di un impianto di stoccaggio progettato nel sito di Via Fascione, a tutti noto come “ex macello comunale”, ha destato grande interesse da parte della cittadinanza e del mondo politico, tant’è che ieri se ne è occupato in apertura .con idi SanIl Blog di Giò.