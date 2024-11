Quotidiano.net - Crisi settore moda, 1.000 lavoratori in corteo a Firenze

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

, con oltre 1.000e lavoratrici del, della minuteria metallica e della filiera diorganizzato da Cgil, Cisl e Uil, per la qualificazione e la tutela dell'occupazione nell'attuale situazione didi mercato. I manifestanti sfilano con bandiere e striscioni per le vie del centro, per arrivare in via Cavour davanti alla prefettura, dove è previsto che sia ricevuta una delegazione sindacale. Nell'occasione, le categorie territoriali Filctem Cgil-Femca Cisl-UilTec Uil e Fim-Fiom-Uilm hanno indetto una giornata di sciopero. Iloccupa oltre 110.000 addetti in Toscana. I sindacati chiedono ammortizzatori in deroga e prolungamento di quelli presenti per tutta la filiera e per tutto il periodo di difficoltà previsto; tutela dei livelli occupazionali da parte delle imprese della filiera; politiche di contrasto all'illegalità e allo sfruttamento lavorativo; definizione di politiche industriali nazionali in grado di valorizzare le produzioni della filiera e salvaguardare l'occupazione e le competenze del; convocazione del tavolo regionale della