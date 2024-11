Cresce l’uso dei farmaci generici in Italia ma il Paese resta lontano dalla media europea

Leggi l'articolo completo su Dailynews24.it

Inè in aumentodei, anche se ilcontinua a collocarsi al terzultimo posto in Europa per consumo di questi prodotti. Lo evidenzia il rapporto Osmed 2023 dell’Agenziana del Farmaco (AIFA), secondo cui irappresentano oggi il 22,8% della spesa farmaceutica e il 31,2% del totale dei consumi, .L'articolodeiin, ma il