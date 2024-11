Ilfoglio.it - Cosa conterà nel voto tedesco del 23 febbraio. Parla Giovanni Di Lorenzo

Leggi su Ilfoglio.it

Berlino. Non si faranno né a gennaio come pretendeva inizialmente la Cdu, per una volta tanto sostenuta dagli estremisti di AfD, ma neppure si terranno a marzo, come auspicato dalla Spd de. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti