Latinatoday.it - Corruzione alla Camera di commercio: no alla scarcerazione dei due funzionari

Leggi su Latinatoday.it

Rimangono agli arresti domiciliari Andrea Di Stefano e Giuseppe Luciano, i duedelladidi Latina colpiti da ordinanza di custodia cautelare con l'accusa dicontinuata e per Luciano anche di truffa aggravata in relazione a false attestazioni di presenza in.