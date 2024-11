Ilrestodelcarlino.it - Coppia di anziani truffata in centro: casa svaligiata

Ravenna, 12 novembre 2024 - Nel pomeriggio di ieri a Ravenna, in pieno, si è verificata una truffa che ha portato a un furto ai danni di unadi. Due individui, approfittando della cortesia dei coniugi, hanno suonato alla loro porta con la scusa di voler visionare un appartamento in vendita al piano superiore. Gli, ignari della trappola, si sono offerti di accompagnare i visitatori, lasciando così la propria abitazione incustodita. Mentre i due coniugi si trovavano impegnati ad accompagnare i finti acquirenti, un terzo complice si è introdotto nella loro. Approfittando dell’assenza dei proprietari, ha rovistato nelle stanze, riuscendo a sottrarre un bottino che comprendeva 2.600 euro in contanti, monili d’oro e diversi oggetti di bigiotteria. Quando i duesono rientrati e hanno scoperto l’accaduto, i tre truffatori si erano già dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.