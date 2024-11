Ilgiornaleditalia.it - Convegno Eurama precision oncology, test molecolari solo in 40% cancro polmone

Il presidente Pruneri, ‘offrire in modo uniforme profilazione per identificare biomarcatori un bisogno ancora insoddisfatto’ Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) - Oggi, in Italia,in circa il 40% dei pazienti con tumore delviene eseguita la profilazione molecolare, che consente di