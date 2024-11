Ilnapolista.it - Conte e il suo “ma che significa?”, a Dazn lo ha ripetuto 23 volte

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

e il suo “ma che?”, alo ha23.Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Domenica sera Antonios’è incavolato di brutto – ma con costrutto – e ha deciso di intervenire sul caso del rigore concesso dall’arbitro Mariani all’Inter per il leggero contatto tra Anguissa e Dumfries nell’area azzurra, senza possibilità d’intervento del Var. L’infallibile Calhanoglu, 19 trasformazioni su 19 tentativi da quando è nerazzurra la sua vita, alla fine lo ha fallito, ma la ferita diresta profonda: «Il Var deve intervenire se c’è un errore. Punto e basta. Ma cheil Var non può intervenire se c’è un errore? Ma che? Ma che?». Il signor Antonio ripeterà la domanda ventitrédurante l’intervento ai microfoni di, ma nessuno gli potrà rispondere in maniera diversa se non citando: il Protocollo.