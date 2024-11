Laverita.info - Con la scusa Trump ripartono le sirene cinesi

Il viaggio di Sergio Mattarella è emblematico per i simboli che evoca, come gesuiti e Confucio, e per l’invito a collaborare nei «settori tecnologicamente avanzati». Dietro c’è un modello europeo che userà le sanzioni Usa per dipingere Pechino come il partner ideale.