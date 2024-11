Ilpescara.it - Comune e On The Road: “Augusto Zamponi non era un invisibile, la sua scomparsa ci colpisce profondamente”

Leggi su Ilpescara.it

Non era un “, l’uomo deceduto nel parco di San Cetteo: da quasi un anno e cioè da quando era stato sfrattato dalla casa Ater in cui viveva perché non in grado di sostenere alcuna spesa, era in carico ai servizi sociali che se ne occupava insieme all’associazione On the.