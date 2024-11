Imolaoggi.it - Commissione Ue, Fidanza: “Fdi voterà a favore di von der Leyen bis”

Nella plenaria a Strasburgo sulla nomina dellaEuropea presieduta per il prossimo quinquennio da Ursula von der“le diverse delegazioni nazionali dell’Ecr valuteranno come votare, ma il voto della delegazione di Fratelli d’Italia saràvole, per l’ovvia e naturale ragione che il commissario italiano è espressione del nostro partito”. Lo dice il capodelegazione.