Come vestirsi con stile per andare a teatro?

Leggi l'articolo completo su .com

Life&People.it “Quanto è magico entrare in une vedere spegnersi le luci. c’è un silenzio profondo. il sipario inizia ad aprirsi ed entri in un altro mondo”. Il pensiero in questione è del visionario regista americano David Lynch, i cui capolavori cinematografici non solo hanno condizionato periodi e tematiche, ma hanno anche influenzato alcune indimenticabili sfilate di moda. I teatri, quei palcoscenici un tempo luoghi sacri,in cui vengono messi in scena spettacoli classici o rappresentazioni di avventurose compagnie, rappresentano da sempre luoghi attraenti il cui fascino incanta chiunque. Posti speciali nell’oscurità dove il rumore del mondo circostante scompare e si vivono emozioni speciali. Chi non ricorda le lacrime di Julia Roberts in Pretty Woman in una delle scene più romantiche del film, la sua prima volta all’Opera a vedere La Traviata.